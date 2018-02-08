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08.02.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
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08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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На Тимирязевку обрушились стихийные бедствия, которые вовремя не устранили из-за неработающей сигнализации
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Тимирязевка, пожар (2018) | Фото: vk.com/sostimiryazevka

Стихийные бедствия обрушились на Тимирязевскую академию: 27 января вспыхнул пожар, 3 февраля - случился потоп (прорвало трубу). К счастью, обошлось без жертв, пострадало разве что казенное имущество, но и этого можно было избежать при работающей пожарной и охранной сигнализации, передает корреспондент Накануне.RU.
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Возгорание в 28 учебном корпусе сотрудники академии и охрана заметили случайно: пожарная сигнализация не сработала на задымление. К счастью, обошлось без жертв: пожар вспыхнул в субботу, 27 января, когда в университете почти никого нет, и потух сам. По словам бывшего (с недавних пор) начальника отдела пожарной безопасности вуза, лишившегося должности в том числе и из-за этого ЧП, система пожарной безопасности находится в критическом состоянии.

"Чисто случайно попал в корпус и был в шоке… Охрана вообще никак не сработала и никуда не звонила, даже университетским службам, а могло бы не так закончиться - мог сгореть весь корпус! Так как это было короткое замыкание, слава богу, сработала защита и питание выключилось. Я начал поднимать всех должностных лиц и расследовать причину пожара. Оказалась, что охрана у нас стоит официально неоформленная, то есть, если что случится (кража, пожар и так далее), ЧОП быстро заменят на других и дальше концов не найдешь!" - рассказал Накануне.RU Сергей Пронин.

Тимирязевка, пожар(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

По его словам, последний раз система пожарной безопасности обслуживалась 3 июня 2017 г. и в данный момент находится в критическом состоянии.

"Она должна постоянно обслуживаться! Поэтому и заключается годовой контракт и в соответствии с техрегламентом должны проводиться планово-предупредительные ремонты. Администрация вуза в курсе всего этого, потому что я доводил до их сведения о происходящей ситуации, но, видимо, концерты, туалеты и буфеты важнее! Кстати, в сделанных буфетах сигнализация также отсутствует, хотя до ремонтов она была! Но, видимо, она не нужна", - добавил Сергей Пронин.

По информации бывшего начальника отдела пожарной безопасности вуза, за прошедший 2017 г. пожаров и штрафов было больше, чем за период с 2013 г., а именно четыре крупных пожара с причинением вреда здоровью (ожог второй степени). За год вуз получил от ГУ МЧС пять штрафов на сумму чуть более 1 млн руб.

Последний штраф академии назначили на следующий день после назначения ректором Галины Золиной. Вузу вменялось административное нарушение - повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объекте образовательного назначения. Наказание по данной статье для юридических лиц достигает 200 тыс. руб.

Отсутствие исправной сигнализации, по всей видимости, привело к печальным последствиям 3 февраля, когда в 16-м корпусе прорвало трубу с горячей водой. Потоп в здании, где расположен музей коневодства, мог уничтожить картины и экспонаты, но, благодаря счастливой случайности, ущерб ограничился лишь навесным потолком.

Тимирязевка, прорыв трубы(2018)|Фото: Накануне.RU

Спустя пару часов после прорыва аварию заметили сотрудники, пришедшие в академию в субботу поработать в лабораториях. Если бы не это, вода заливала бы здание до 18.00 - в это время охрана совершает дежурный обход помещений.

"Рванула система перегретой воды в вентиляционной системе учебного корпуса. В этом корпусе находится несколько кафедр и музей коневодства. В субботу, 3 февраля, мне позвонил один из сотрудников, рассказал об этом, я приехал и увидел, что половина коридора была вся в пару, температурой в 50-60 градусов. По вентиляционной системе пар пошел на 2-3 этаж, где расположен музей. Музей глобально не пострадал. Конечно, чувствуется запах сырости, и осыпалась часть потолочных плиток. На пожарную и охранную сигнализацию договоров нет, поэтому ничего не работало, а если бы сработало, раньше бы заметили, и масштабы бедствия были бы меньше. А так, если бы не сотрудники, картины могли бы серьезно пострадать", - рассказал на условиях анонимности Накануне.RU сотрудник академии, ставший свидетелем происшествия.

Тимирязевка, прорыв трубы(2018)|Фото: Накануне.RU

В пресс-службе академии в ответ на вопрос о произошедшем, по традиции, попросили направить запрос, ответ на который к моменту публикации не получен.

Другие новости по темам: тимирязевская академия, российский государственный аграрный университет, ргау, галина золина, пожар, прорыв трубы
08.02.2018 08:42 Мск | Москва | Анна Смирнова
10:42 Екб


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На Тимирязевку обрушились стихийные бедствия, которые вовремя не устранили из-за неработающей сигнализации
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