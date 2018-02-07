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07.02.2018 20:40 Мск (22:40 Екб)
происшествия | Центральный ФО
Взят под стражу обвиняемый в поджоге квартиры на востоке Москвы
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в квартире жилого дома на востоке Москвы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 6 февраля 2018 года в квартире жилого дома по Новокосинской улице произошло возгорание. Следствие установило, что в квартире проживала семья, состоящая из семи человек. В результате пожара трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой были доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Мать и бабушка скончались.

Установлено также, что в день происшествия в квартире находился бывший муж погибшей, у которого, в результате распития спиртного, возник на фоне ревности умысел на убийство находившихся в квартире лиц. Дождавшись, когда все уснут, мужчина взял баллон с легковоспламеняюшейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат. Затем он вышел из квартиры, закрыв её на ключ.

На данный момент обвиняемый находится под стражей по решению суда.

Следственными органами столичного ГСУ СКР возбуждено дело по п.п. "а,е" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц), и ч. 3 ст. 30 п.п. "а,в,е" .2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Расследование дела продолжается.

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07.02.2018 20:40 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
22:40 Екб


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Взят под стражу обвиняемый в поджоге квартиры на востоке Москвы
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