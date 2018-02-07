Разыскивается подозреваемый в совершении двойного убийства на юге Москвы

Следственными органами Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 июня 2017 года в квартире жилого дома в районе Бирюлёво Восточное произошёл между двумя мужчинами, употреблявшими спиртные напитки. В ходе ссоры, на почве личной неприязни, неизвестный мужчина нанёс множественные ножевые ранения владельцу квартиры и соседу последнего по жилью, после чего скрылся с места преступления. Оба пострадавших скончались от полученных телесных повреждений.

Согласно предварительным данным СК, подозреваемый скрылся в направлении Курского вокзала Москвы.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух лиц).