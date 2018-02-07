Приказ штурмовать парламент Крыма в феврале 2014 года был, но его не выполнили, - экс-глава СБУ

27 февраля 2014 года тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко отдал приказ о захвате парламента Крыма, однако его не выполнили. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил сам Наливайченко на допросе в суде.

"Была немедленно созвано совещание у и.о. президента Александра Турчинова. (С моей стороны) приказ был отдан подчиненным, как я считал, хоть каким-то, которые его могут выполнить. Они его не выполнили", - рассказал он.

По его словам, далее приказ отдавался руководителям подразделений в Крыму, однако они не захотели его выполнять. А спецназ не был отправлен в Крым по причине участия в допросах по делу о расстрелах на майдане.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Турчинов отдал устный приказ применять оружие в Крыму.