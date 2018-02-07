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Экс-глава СБУ рассказал про приказ штурмовать парламент Крыма в феврале 2014-го

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07.02.2018 19:45 Мск (21:45 Екб)
политика | В России | Крым | Украина
Приказ штурмовать парламент Крыма в феврале 2014 года был, но его не выполнили, - экс-глава СБУ
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Крым, Симферополь, референдум (2014) | Фото: Накануне.RU

27 февраля 2014 года тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко отдал приказ о захвате парламента Крыма, однако его не выполнили. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил сам Наливайченко на допросе в суде.
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"Была немедленно созвано совещание у и.о. президента Александра Турчинова. (С моей стороны) приказ был отдан подчиненным, как я считал, хоть каким-то, которые его могут выполнить. Они его не выполнили", - рассказал он.

По его словам, далее приказ отдавался руководителям подразделений в Крыму, однако они не захотели его выполнять. А спецназ не был отправлен в Крым по причине участия в допросах по делу о расстрелах на майдане.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Турчинов отдал устный приказ применять оружие в Крыму.

Крым, Симферополь, референдум(2014)|Фото: Накануне.RU

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07.02.2018 19:45 Мск | Евгений Чернышёв
21:45 Екб


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Приказ штурмовать парламент Крыма в феврале 2014 года был, но его не выполнили, - экс-глава СБУ
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