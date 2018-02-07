Парламент Дагестана одобрил Здунова на должность премьера республики

Дагестанский парламент одобрил кандидатуру главы Минэкономики Татарстана Артёма Здунова на должность премьер-министра республики.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее всё правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет России. В рамках уголовного дела обвинение предъявлено временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову.

Кандидатура Здунова на пост премьера Дагестана была внесена на рассмотрение республиканского Народного собрания 6 февраля врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.

Как сообщает РБК, за назначение главы Минэкономики Татарстана на новый пост проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии.