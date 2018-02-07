Депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет законопроектов о продлении амнистии капиталов

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов по продлению амнистии капиталов, передает корреспондент Накануне.RU.

Под термином "амнистия капитала" подразумевается легализация активов (движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, вещи и т. д.) граждан, с которых ранее не были уплачены налоги.

В России такая легализация проводилась в период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года в соответствии с федеральным законом "О добровольном декларировании…".

В нынешний единый пакет законопроектов входят три документа, которые регламентируют второй этап амнистии капиталов. Он продлится с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2019 года. Согласно принятому пакету, можно будет указать в соответствующей декларации счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации.

Одновременно предложено продлить до 1 марта 2019 года предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний.

В случае принятия все три закона вступят в силу со дня официального опубликования.

Во втором чтении против продления амнистии капиталов проголосовали лишь депутаты фракции КПРФ. В окончательном, третьем чтении пакет инициатив будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 9 февраля и в случае его принятия уже на следующей неделе передан в Совет Федерации.

Напомним, ранее эксперты, опрошенные Накануне.RU, заявили, что не считают, что амнистия капиталов пройдет успешно.