Путин назначил нового посла России в Казахстане

Бывший постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин назначен послом в Казахстане.

Соответствующий приказ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

Другим аналогичным документом с этой должности уволен Михаил Бочарников, занимавший этот пост с ноября 2006 года.

"Освободить Бочарникова Михаила Николаевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Казахстан", — говорится в приказе главы государства.