Следователи Томской области проводят проверку информации СМИ о получившем ожоги воспитаннике школы-интерната

Следователи Томской области проводят проверку информации СМИ о госпитализации воспитанника школы-интерната, получившего обширные термические ожоги, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

"Проводится проверка размещенной в региональных СМИ информации о том, что школьник томской школы-интерната госпитализирован в медицинское учреждение с обширными термическими ожогами", - говорится в сообщении.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, мальчик получил ожоги после того, как на нем вспыхнула одежда.