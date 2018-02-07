Кудрин предложил "административную гильотину" для реформы госуправления

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин призвал к "принципиальному пересмотру" функций министерств.

"Здесь я вижу сегодня необходимость, может, временной, даже жёсткой приостановки отдельных функций, — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные на мастер-классе для финалистов конкурса "Лидеры России". — Мы даже назвали это у себя административной гильотиной".

В числе главных задач, касающихся госуправления, глава совета ЦСР назвал, в частности, построение цифрового государства, современной системы управления кадрами и дерегулирование.

"Примерно раза в два можно уменьшить количество контрольных, надзорных функций, органов и, соответственно, выходов на предприятия", — отметил Кудрин.