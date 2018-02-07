В Подмосковье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сотрудника автомойки

В Подмосковье задержан 24-летний ранее судимый москвич, подозреваемый в убийстве сотрудника автомойки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Злоумышленник, находясь в помещении автомойки на ул. Транспортная в Ступино в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации, который в последствии потерял сознание. "Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", – сообщила официальный представитель ведомства Татьяна Петрова.

В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.