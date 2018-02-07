В Челябинске точку в споре управляющих компаний и УТСК поставит суд

Челябинские управляющие компании и "Уральская теплосетевая компания" не смогли договориться в вопросе сбора средств с населения за тепло. Новый поставщик тепла решил отказаться от прямых договоров с населением и перейти на расчеты через управляющие компании. В УТСК заявляют, что действуют в рамках закона, в УК опасаются, что переход на новую схему может привести к их банкротству. Точку в споре поставит Арбитражный суд Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Общественной палаты области, вопрос рассматривался на круглом столе в правительстве области, на котором присутствовали не только представители УК и УТСК, но и представители минстроя, городской мэрии и Госжилинспекции.

По словам директора филиала "Челябинские тепловые сети" УТСК Игоря Рындина, компания действует в рамках закона.

"Мы - ресурсники, мы предоставляем не услугу, а товар. Наша задача - довести до стены жилого дома теплоноситель нужной температуры. Далее, этот товар преобразуется в услугу. Ее качество – это уже ответственность управляющих компаний. То есть УТСК не имеет права брать с жильцов деньги за услугу, которую не оказывает. Но не все управляющие компании хотят выстраивать отношения в соответствии с законом, втягивая в это противостояние жителей", - считает он.

Он также пояснил, что спорный вопрос о прямых договорах сейчас находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

УК настаивают на прямых договорах, когда потребитель напрямую оплачивает услуги поставщика теплоэнергии, считая, что при новых расчетах долги будут взыскиваться с УК и это может привести к банкротству компаний.

"Население не платит за тепло в полном объеме, а рассчитываться с УТСК управляющие компании должны будут на 100%. Долги спишут со статьи "Содержание жилого фонда". А значит, качество содержания будет ухудшаться", - заявил председатель правления Ассоциации "Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Объединение управляющих многоквартирными домами Южного Урала" Владимир Кудряшов.

Позицию УК поддержали ПАО "Челябэнергосбыт" и МУП "ПОВВ", которые заявили, что имели негативный опыт работы через управляющие компании и большие задолженности. Поэтому на сегодняшний день считают целесообразным работать на прямых договорах с физическими лицами, при которых процент оплаты намного выше.

Напомним, в настоящий момент в Госдуме рассматривается законопроект о прямых договорах между собственниками помещений с ресурсоснабжающими организациями.

Игорь Рындин на круглом столе заверил, что, если закон будет принят, компания перейдет на прямые договоры. Но до тех пор ресурсоснабжающая компания настаивает на договорах через УК.

"Если суд примет решение в пользу УТСК, необходимо детально проработать вопрос подготовки кадров, которые займутся расчетами и рассылкой квитанций. Это очень большой объем работы, управляющие компании сегодня к нему не готовы. Сегодня УТСК заверила нас, что в случае необходимости будет определен переходный период и население не испытает никаких трудностей с получением квитанций. Кроме того, ни о какой отмене существующих договоров речи также не идет. До решения суда прямые договоры сохраняют свои силу. Люди получают услугу и квитанции за нее, как и прежде", - прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты области по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам Сергей Козлов.