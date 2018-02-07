Украина толкнула пенсионеров Донбасса на путь коррупции, - украинский замминистра

Украина вынудила пенсионеров Донбасса идти на обман для получения полагающимся им пенсий, когда заставила регистрироваться в качестве вынужденных переселенцев. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Мы совершили большую ошибку, когда фактически для пенсионеров, для граждан Украины, от которых мы не собираемся отказываться, мы оставили единственную легальную возможность получения пенсий – не просто выезд на контролируемые территории, но мы дали им единственный шанс получения пенсий в качестве регистрации вынужденно переселенных лиц", - сказал он в эфире.

Таким образом государство толкнуло людей на предоставление заведомо ложных данных и поощрило расцвет коррупции в этой сфере.

"В Станице Луганской зарегистрированы 11 тысяч переселенцев, реально проживает порядка 1 тыс. 300. Это не только бюрократическая проблема, мы еще и наших сограждан, как правило людей преклонного возраста, вовлекли в низовые коррупционные схемы. Я считаю это недопустимым", - подчеркнул Тука.

Напомним, Украине неоднократно напоминали об обязательствах возобновить выплату пенсий. В ноябре об этом заявила посол США на Украине Мари Йованович.