В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума, передает корреспондент Накануне.RU.

Представляя в Госдуме инициативу президента РФ Владимира Путина, министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что принятие предложенной поправки приведет к тому, что МРОТ с 1 мая 2018 года составит 11 163 рубля, или 100% прожиточного минимума за второй квартал 2017 года.

В случае принятия закона под его действие подпадут 3 млн человек. По данным министра, именно такое количество работников получают зарплату на уровне ниже прожиточного минимума.

Для реализации закона потребуется выделение из всех уровней бюджета 39,3 млрд руб. Как отмечается, порядка 5-7 млрд руб. вернутся в бюджеты в виде налоговых платежей.

В поддержку инициативы высказались представители всех фракций, отметив, что он является "движением вперед по пути соцзащиты граждан" и "фундаментом системы социальной поддержки".

"За" принятие законопроекта в первом чтении единогласно высказались 428 депутатов.