Собчак заявила, что не видит угроз для России со стороны НАТО

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время выступления в Национальном пресс-клубе Вашингтона заявила, что не видит угрозы для России со стороны Североатлантического альянса (НАТО).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце января стало известно о планах журналистки посетить США в феврале с тем, чтобы выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты Штатов.

"Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас", — передаёт "РИА Новости" слова Собчак.

Она также отметила, что Россия является "частью европейской системы", и перед ней стоит "много общих вызовов" с США и Европой.

"Это и терроризм, и миграционный вопрос, и многое другое. И мы должны вместе работать над этими проблемами", — подчеркнула кандидат в президенты РФ.

Кроме того, она высказалась за создание специальной комиссии по статусу Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Собчак, выступая в CSIS, высказалась по поводу статуса Крыма. По её мнению, решение данного вопроса должно происходить через референдумы в России и на Украине.