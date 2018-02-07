В Севастополе возбудили дело после гибели школьника в результате падения футбольных ворот

В Севастополе возбуждено уголовное дело после падения футбольных ворот на 13-летнего школьника, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел 3 февраля на спортивной площадке Севастопольской общеобразовательной школы № 52 им. Ф.Д. Безрукова, дело расследуется по статье "халатность, повлекшая смерть человека".

Отмечается, что подросток скончался в городской больнице от полученных в результате падения ворот травм.

"Установлено, что должностные лица школы не обеспечили надлежащее хранение демонтированных металлических футбольных ворот, чем допустили возможность их использования неограниченному кругу лиц, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должны были и могли предотвратить трагические последствия", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и степень ответственности конкретных должностных лиц школы.