Экс-директора Усть-Катавского вагоностроительного завода приговорили к 8 годам колонии за злоупотребления на 517 млн рублей

Экс-гендиректора Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова Павла Абрамова приговорили к 8 годам в колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Его бывшего заместителя Александра Болотникова осудили к пяти годам в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Усть-Катавского городского суда.

Бывший директора УКВЗ признан виновным в злоупотреблении полномочиями, его зам – в пособничестве в злоупотреблении полномочиями и в легализации денежных средств.

Абрамов при пособничестве Болотникова в период с 2009 года по 2013 годы совершил злоупотребление своими полномочиями вопреки интересам предприятия и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение материального ущерба ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" в сумме 517 млн руб. и приостановку производственного процесса на УКВЗ.

Он заключил договор, ограничив УКВЗ в продажах продукции предприятия покупателям, и в дальнейшем обеспечил регулярную поставку трамвайных вагонов по цене ниже себестоимости предприятию, которое учредил Болотников.

Кроме того, Болотников в апреле 2014 года совершил легализацию денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, в сумме 209,3 млн руб.

Добавим, что подсудимые вину не признали. Суд приговорил их к реальным срокам в колонии общего режима, также с них солидарно взыскана в пользу предприятия сумма причиненного ущерба в размере 517 млн руб.