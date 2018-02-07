Справедливость оказалась не в пользу «Солидарности». В Нижнем Тагиле завершился громкий судебный процесс

Сегодня суд вынес вердикт по иску работников УВЗ, передает корреспондент Накануне.RU. В корпорации считают - справедливость восторжествовала. Сегодня в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила завершилась «долгоиграющая» тяжба по иску НПС «Солидарность» против корпорации «Уралвагонзавод». Суд принял сторону корпорации.

Напомним суть дела - 25 работников литейного цеха с октября прошлого года пытаются оспорить новые нормы расчета заработной платы и компенсировать связанный с этим моральный вред. Представлять их интересы в суде взялся НПС «Солидарность», под руководством Алексея Димитрова. Но надежд заводчан независимый профсоюз не оправдал – буквально каждое заседание было провальным для истцов. Димитрову так и не удалось объективно и главное, документально доказать необоснованность новых норм труда. Хотя, судья не раз предоставляла ему эту возможность.

Сформулировать, почему УВЗ должен произвести перерасчет выплат у «защитника народа» также не получилось. Даже несмотря на то, что затягивать процесс получалось успешно – дошло до требования об отводе судьи. На вчерашнем заседании Димитров вдруг решил, что Марина Каракаш необъективна.

Стоит отметить, что представители профсоюза оказались не готовы вести диалог на языке закона. Под конец заседания Димитров вообще решил изменить основание иска – кстати, без согласования с подзащитными. Не сумев доказать незаконность пересмотра расценок на оплату труда, он заявил о желании судиться с УВЗ о нарушении норм охраны труда. Якобы у заводчан нет положенных перерывов в плотном рабочем графике. Но новое ходатайство профсоюза судья отклонила. Такие документы, подчеркнула она, готовятся заранее. А тут, мол, полная самодеятельность – ни мотивировок, ни обоснований, ни уважения к своим подопечным, которые ради очередного заседания пожертвовали работой.

Досталось и самой судье. Представители «Солидарности», ожидая решения Марины Каракаш по новому иску, в частной беседе заявили о том, что она «пожалеет, если не примет сторону профсоюза». Подробно обсуждалась сторонами «чреватость последствий». Но диалог услышала секретарь суда и немедленно оповестила об этом Каракаш. В итоге действия «Солидарности» внесли в протокол, как «попытку давления на суд и воспрепятствование судопроизводству».

Итак, в удовлетворении требований профсоюза к УВЗ – отказано. Окончательная форма решения суда будет готова после 12 февраля Ее можно будет получить и обжаловать в Областном суде

В настоящее время "Уралвагонзавод", по нашим данным, намерен готовить обращение в правоохранительные органы по существу возможных непроцессуальных действий представителя "Солидарности" в отношении федерального судьи.