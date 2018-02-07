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"Показал себя хорошим политиком, умеющим уходить от вопросов". В Госдуме остались недовольны "Правительственным часом" с Орешкиным
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(2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

В Госдуме остались недовольны "Правительственным часом" с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, передает корреспондент Накануне.RU.
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В рамках беседы глава Минэкономразвития ответил на ряд вопросов депутатов нижней палаты парламента. Однако по завершении сессии "вопрос-ответ" прозвучало замечание депутата Валерия Гартунга, который попросил спикера ГД обратить внимание на то, что Орешкин по существу не ответил ни на один из вопросов.

В своем выступлении от фракции депутат Елена Панина заявила, что в выступлении министра "не прозвучало, куда движется наша страна, какие перспективы, стратегии развития экономики", а этим, по ее словам, в основном, должно заниматься возглавляемое им министерство.

Кроме того, она попросила уточнить, какие прогнозы по экономическому росту в стране все-таки являются "наиболее правильными". Так, в Госдуме Орешкин озвучил, что в 2018 году ведомство ожидает рост ВВП на уровне 2,1%, в 2019 году - 2,2%, в 2020 году - 2,3%. В то же время, как напомнила депутат, на экономическом форуме в Давосе министр сказал, что Россия планирует в ближайшие пару лет достичь роста в 3-3,5%. "Вы оговорились, что есть какой-то еще долгосрочный прогноз. Но мы его пока не видели, экспертное сообщество его не видело, хотелось бы посмотреть, за счет чего будем достигать этих показателей", - сказала Панина.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Емельянов, выступая с думской трибуны, назвал озвученную министром оценку социально-экономического развития страны, "чрезвычайно оптимистичной". По мнению народного избранника, во главу угла должен быть поставлен экономический рост, а не мифические цели. Он отметил, что Орешкин "показал себя хорошим политиком, умеющим уходить от вопросов", но добавил, что министр, как представитель исполнительной власти, должен уметь отвечать на вопросы.

Емельянов подчеркнул, что у многих депутатов нет удовлетворения тем, как прошел этот "Правительственный час". В этой связи он обратился к Володину с предложением провести большие парламентские слушания, в повестку которых будет поставлен вопрос об экономической стратегии. "Чтобы Орешкин откровенно и последовательно рассказал, что власти думаю о том, как обеспечить экономический рост", - отметил депутат.

"Недовольство" подготовкой министерства к выступлению в Госдуме выразил и сам спикер ГД Вячеслав Володин. В ходе обсуждения он указал на недоработку со стороны ведомства и заявил, что к "Правительственным часам" необходимо готовиться. Так он отреагировал на замечания депутатов о том, что им не были розданы необходимые для мероприятия материалы. "Информация заранее есть, это некачественная подготовка правительственного часа", - сказал председатель нижней палаты парламента.

Более того, Володин даже пригрозил Орешкину обращением в правоохранительные органы. В ходе "правчаса" представитель Счетной палаты обратила внимание на то, что ведомство "год от года" предоставляет финансирование одним и тем же предпринимателям в рамках механизмов поддержки малого бизнеса, "не расширяя этот круг". Контрольный орган отметил, что министр не упомянул в своей речи об этих замечаниях.

В ответ на это Володин попросил объяснить данную информацию Счетной палаты. "Мы оставляем за собой право, и такие полномочия есть у профильного комитета, направить озвученную информацию в правоохранительные органы", - сказал он.

Другие новости по темам: Максим Орешкин, ВВП, рост, Госдума, правчас
07.02.2018 16:37 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:37 Екб


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"Показал себя хорошим политиком, умеющим уходить от вопросов". В Госдуме остались недовольны "Правительственным часом" с Орешкиным
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