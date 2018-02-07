Жириновский пообещал помочь "Ельцин-центру" экспонатами

Сегодня кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский побывал в Екатеринбурге и осмотрел "Ельцин-центр", о котором, по его словам, у него остались самые хорошие впечатления.

"Группа депутатов и я впервые посетили "Ельцин-центр" и музей Ельцина. Все это живая история современной России. Есть эпизоды, где прослеживается моя связь с Ельциным на уровне Москвы", - сказал Жириновский.

Кандидат также вспомнил, как, по его словам, ЛДПР и он лично приходили на помощь первому президенту страны в самые сложные для него как политика времена.

"Например, в 1993 году он мне дал последнее слово на совещании в Кремле. Я выступил в поддержку Конституции, а 12 декабря ее утвердили. Это факт, имеющий историческое значение", - напомнил он.

Жириновскому, по его словам, музей понравился: более того, он дал задание однопартийцам и своим помощникам собрать экспонаты ельцинской эпохи, которые уже есть в музее ЛДПР, и насчитывают порядка 200 тысяч единиц, и могут проиллюстрировать, "как ЛДПР и Жириновский спасали Госдуму и демократию".

"В этом музее Ельцина все эти факты новейшей истории можно отразить", - сказал он.

По окончании экскурсии Жириновский сделал неожиданный прогноз на предстоящие выборы главы государства. По его словам, "Грудинина снимут дней за шесть до выборов, пять кандидатов откажутся от гонки в пользу Путина. И тогда будет обоснование, что Путин получит больше голосов. Но часть голосов электората отойдет мне, часть - Путину". По его словам, впоследствии Путин "сможет получить с трудом 40-45%, и будет второй тур, в котором я побеждаю".

Общаясь с журналистами, кандидат не преминул сделать реверанс в пользу уральцев, которых несколько лет назад называл "дебилами".

"Урал - это промышленное сердце России, здесь мощные заводы, очень талантливый народ, и здесь должны появиться новые Строгановы", - сказал он. А ездить отдыхать жителям опорного края державы Жириновский почему-то посоветовал на Иссык-куль.

Напомним, ранее Владимир Жириновский резко осуждал создание "Ельцин-центра".