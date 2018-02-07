Пермский краевой суд отменил УДО убийцы вице-спикера заксобрания региона

Пермский краевой суд отменил условно-досрочное освобождение бизнесмена Алексея Бусарова, убийцы вице-спикера заксобрания региона Сергея Митрофанова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Постановление Чердынского районного суда об условно-досрочном освобождении отменено. Материалы дела переданы в тот же суд для рассмотрения другим составом суда со стадией подготовки к заседанию", - рассказали Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Напомним, Бусаров обвинялся в том, что сбил на территории хутора "Русское поле" вице-спикера пермского краевого заксобрания Сергея Митрофанова. В ночь на 28 февраля 2016 г. тело политика нашли в машине на дороге, ведущей из поселка Жебреи в Пермь. По предварительной версии, Митрофанова сбил пьяный водитель, после чего погрузил его в машину и повез в больницу. По пути автомобиль перевернулся. Суд наказал бизнесмена тремя годами колонии. В конце декабря суд отпустил его по УДО.