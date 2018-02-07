Пермский краевой суд отменил УДО убийцы вице-спикера заксобрания региона

в этот день
07.02.18
19:16
В Екб.21:16
Суд "заблокировал" референдум мундепов Якиманки по памятнику Ленину
Российские олигархи на обвале индексов США потеряли $2 млрд. В плюсе только Абрамович и Авен
"Это будет его первый визит на Урал": стали известны подробности приезда Тайсона в Челябинск и Екатеринбург
Главное
Орешкин выступил против создания аналога Госплана

Тема дня
Юрий Болдырев: Паразитическая система готова остаться такой хоть под видом монархии, хоть "СССР-2" О том, с чем и в каких масштабах придется столкнуться кандидату от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил и его команде, о "темной" истории с "Левым фронтом", а также о сравнении Грудинина с Примаковым 1998 года в интервью Накануне.RU рассказал координатор ПДС НПСР, экономист Юрий Болдырев.
07.02.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Зарплата в 100 тысяч, 4-кратная стипендия? В Тимирязевке удивлены отчету ректора Назначенная ректором Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Галина Золина отчиталась перед ученым советом о результатах работы в 2017 г. По ее словам, средняя заработная плата преподавателей составила 111 тыс. руб., а стипендии студентов увеличились на 47% (а под новый год и вовсе были выплачены в четырехкратном размере). Однако реальная картина оказалась не такой радужной: опрошенные Накануне.RU сотрудники и студенты академии рассказали об истинном положении вещей.
07.02.2018
образование ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Константин Семин: Выборы – карусель, и все фигуры прикручены к полу
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 450

Пермский краевой суд отменил УДО убийцы вице-спикера заксобрания региона
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Пермский бизнесмен Алексей Бусаров (2016) | Фото: kommersant.ru

Пермский краевой суд отменил условно-досрочное освобождение бизнесмена Алексея Бусарова, убийцы вице-спикера заксобрания региона Сергея Митрофанова, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Постановление Чердынского районного суда об условно-досрочном освобождении отменено. Материалы дела переданы в тот же суд для рассмотрения другим составом суда со стадией подготовки к заседанию", - рассказали Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Напомним, Бусаров обвинялся в том, что сбил на территории хутора "Русское поле" вице-спикера пермского краевого заксобрания Сергея Митрофанова. В ночь на 28 февраля 2016 г. тело политика нашли в машине на дороге, ведущей из поселка Жебреи в Пермь. По предварительной версии, Митрофанова сбил пьяный водитель, после чего погрузил его в машину и повез в больницу. По пути автомобиль перевернулся. Суд наказал бизнесмена тремя годами колонии. В конце декабря суд отпустил его по УДО.

Другие новости по темам: сергей митрофанов, Алексей Бусаров, условно-досрочное освобождение, апелляция
07.02.2018 16:18 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
18:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.12.2017 08:51 Мск
Семья погибщего вице-спикера прикамского заксобрания обжаловала УДО убийцы

Ранее 26.12.2017 14:47 Мск
Насмерть сбивший вице-спикера Прикамья бизнесмен вышел по УДО

Ранее 25.11.2016 08:04 Мск
Сбивший насмерть вице-спикера прикамского парламента бизнесмен получил три года

Ранее 24.10.2016 15:49 Мск
В Перми допросили свидетелей гибели вице-спикера краевого заксобрания

Ранее 06.05.2016 14:31 Мск
Пермский бизнесмен, подозреваемый в смертельном наезде на вице-спикера краевого заксобрания, вышел из-под ареста

Ранее 14.03.2016 15:55 Мск
Пермский бизнесмен, подозреваемый в наезде на вице-спикера заксобрания, купил бассейн и сауну

Ранее 11.03.2016 13:57 Мск
Пермский краевой суд оставил в силе арест бизнесмена, подозреваемого в смертельном наезде на вице-спикера заксобрания региона

Ранее 02.03.2016 14:39 Мск
Попрощаться с погибшим вице-спикером прикамского заксобрания пришли сотни человек

Ранее 01.03.2016 15:28 Мск
Предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб зампред пермского заксобрания, арестовали

Ранее 01.03.2016 08:58 Мск
Задержанного по подозрению в наезде на вице-спикера прикамского заксобрания бизнесмена могут арестовать

Ранее 01.03.2016 08:06 Мск
Прикамские омбудсмены выразили соболезнования в связи с гибелью председателя комиссии по восстановлению прав политрепрессированных

Ранее 29.02.2016 14:01 Мск
"Нет, от вас впервые слышу": помощница погибшего вице-спикера заксобрания Прикамья опровергла "еврейский" конфликт шефа

Ранее 29.02.2016 13:09 Мск
Бизнес-разборки и противостояние хасидам?.. В Прикамье обсуждают версии гибели вице-спикера краевого заксобрания

Ранее 29.02.2016 09:54 Мск
Возбуждено уголовное дело из-за смерти вице-спикера пермского краевого заскобрания

Ранее 29.02.2016 08:43 Мск
"Его сбили, видимо, повезли в больницу, попали в ДТП". Коллега погибшего вице-спикера пермского заксобрания рассказал о смерти политика

Ранее 28.02.2016 13:56 Мск
СМИ сообщили о гибели вице-спикера Законодательного собрания Пермского края








Добавить комментарий:

Пермский краевой суд отменил УДО убийцы вице-спикера заксобрания региона
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+