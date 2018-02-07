Автопробега в защиту Балтыма не будет: власти Верхней Пышмы прислали официальный запрет

Сегодня, 7 февраля, организаторы ледовых автогонок на Балтыме получили от властей Верхней Пышмы официальный запрет на проведение протестного автопробега, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что недавно гонщики подавали уведомление в свердловское МОБ на проведение акции. В ответ организаторы ледового автодрома получили развернутое письмо, о том, что цель протеста - сохранение ледового автодрома на озере Балтым - не соответствует действующему законодательству. Также чиновники объявили противозаконной организацию массового мероприятия рядом с образовательными и культурными учреждениями.

"Говорят везде, гонки на льду запрещают... ага! далеко ходить не надо: в Тюмени мало того, что ДПС и полиция постоянно на ледовой трассе с гонщиками тренируются, так сейчас масштабный фестиваль на 23 февраля сделали!" - написал на своей странице в Facebook организатор пышминского ледового ралли Максим Ченцов.

Соревнования по ледовым автогонкам проводились на озере Балтым с 2012 года, а сейчас этот вид спорта в Свердловской области и вовсе находится под угрозой исчезновения.