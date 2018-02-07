Свердловские сыщики раскрыли убийство методом "ловли на живца"

Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области задержали в ходе специально разработанной операции на территории Прикубанского района Краснодара подозреваемого в совершении убийства женщины-продавца сети магазинов "Пятёрочка", матери двоих детей, об этом Накануне.RU проинформировал глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, обнаженное тело погибшей было обнаружено 9 ноября 2017 года по месту жительства в одной из деревень Белоярского района. Из жилища пропали мобильный телефон и золотые украшения. Жуткая картина предстала перед глазами ее родных, обнаруживших последствия жестокой расправы. Сыщики установили, что накануне смерти Марию, так звали работницу торговли, подвозили на автомобиле вместе с новым ее знакомым. Съемки с видеокамер подтвердили, что женщина и мужчина заходили в дом вместе, а выходил он уже один. С кавалером, предлагавшим услуги по рисованию татуировок, дама познакомилась в одной из социальных сетей. В ходе встречи между ними произошел внезапный конфликт на почве личных неприязненных отношений, который закончился убийством. Органы внутренних дел в ходе розыскных мероприятий установили личность душегуба и вышли на его след.

Однако, осознав, что натворил, уральский "Казанова" решил спешно ретироваться в другой регион. Сначала он "залег на дно" в Екатеринбурге, затем – в Перми, потом – в Москве, после чего – в Сочи, и лишь после этого – в частном секторе Краснодара. Передвигаться скрытно по стране ему помогал сервис попутчиков "BlaBlaCar". Чтобы в период "путешествий" прокормиться, в разных городах совершал кражи и мошенничества под предлогом нанесения клиентам тату и производства ремонтных работ в квартирах. Желавших украсить свое тело девушек он отправлял в душ, ссылаясь на то, что кожа должна быть чистой, а пока те мылись, похищал их наиболее ценные личные вещи.

"Оперуполномоченным уголовного розыска пришлось действовать по принципу "ловли на живца" и самим подавать объявление в Интернете о желании сделать рисунок на теле. Таким образом, в ходе кропотливой работы сотрудникам полиции удалось вычислить местонахождение подозреваемого, а затем и задержать его. Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков, сдадут нервы. В Екатеринбург подозреваемого в убийстве продавца гражданина этапировали самолетом. В настоящее время он "отдыхает" на известном среднеуральском "курорте" под названием СИЗО-1 по улице Репина, дом 4", - рассказал Валерий Горелых.

Следует отметить, он и ранее был не в ладах с законом, имеет четыре судимости за кражи и мошенничества, срок отбывал в колонии строгого режима, в определенных кругах известен по прозвищу Антип.

"Идею действовать "дедовским способом" - "ловить на живца" придумал начальник "убойного отдела" Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Алексей Искоренков, а воплотили ее в жизнь по его поручению сыщики Евгений Логвинский, Иван Перепелкин, Максим Утев и коллега из МВД Краснодара Виталий Сухих. Благодаря общим усилиям полиции и наших партнеров из регионального Следственного комитета, где сейчас расследуется уголовное дело, преступление не осталось безнаказанным", - отметил полковник Горелых.

В настоящее время следователем СКР продолжается установление всех обстоятельств совершённого убийства, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.