Глава Минэка назвал инфраструктурные ограничения ключевым барьером для экономического роста РФ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал проблему инфраструктурных ограничений основным барьером развития российской экономики в ближайшее время. Такое мнение он выразил, выступая в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

"Для того чтобы обеспечить более высокий рост реальных доходов населения и экономики в целом, нам нужно в значительно большей степени инвестировать. Программы по проектному финансированию, финансированию инфраструктуры - ключевые элементы", - прокомментировал он с думской трибуны, отвечая на вопрос депутата о предстоящих вызовах для экономического роста.

По мнению Орешкина, инфраструктурные ограничения - "это то, что мешает и будет мешать росту и развитию российской экономики".