Тюменский опыт повышения инвестиционной активности муниципалитетов отметили на Всероссийском бизнес-форуме

Тюменский опыт повышения инвестиционной активности муниципалитетов привел в пример на открытии Всероссийского форума "Территория бизнеса – территория жизни" для муниципальных администраций президент "Опоры России" Александр Калинин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

"На сегодняшний день 60% дохода муниципалитет в среднем по стране получает в виде субвенций, субсидий из регионального бюджета. Мы считаем это неправильно. Потому что, как минимум, 60% город должен получать от собственной налоговой базы, прежде всего, за счет местного бизнеса. Поэтому надо брать опыт Тюменской области. Они приняли решение, что городские округа получают 30% и более поступлений от налога на доходы физических лиц, а муниципальные районы – 100%. В дополнение 50% поступлений передается от упрощённой системы налогообложения. Как результат, получено оживление экономики муниципалитетов. Главы администраций стали уверены в том, что если они будут развивать бизнес на своей территории, у них появится четкая инвестиционная программа, уверенность в собственных доходах, соответственно они могут планировать программы развития, более активно заниматься частно-государственным партнерством. Сегодня мы видим, как динамично развивается Тюменская область. Это не единственный их рецепт, они, помимо прочего, делают рейтингование муниципалитетов по показателям экономической активности и лучшие получают дополнительные трансферты из бюджета региона",- отметил он.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что конкуренция среди муниципалитетов Тюменской области по привлечению инвестиций и развитию экономики дает положительные результаты. Она ежегодно усиливается, благодаря чему территории планомерно развиваются.

"Значительную работу на уровне муниципалитетов мы ведем на протяжении уже нескольких лет. Убежден, инвестиционная привлекательность и экономический успех любой территории начинается именно здесь. Наша стратегическая задача - задействовать ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам по силам обеспечить экономический рост региона в целом. Для оценки эффективности работы глав муниципальных образований мы ввели систему рейтингования и мониторинга муниципалитетов. В этом году методология оценки значительно доработана. При формировании рейтинга кроме пяти экономических показателей развития каждой территории учитывалось мнение предпринимательского сообщества. Сформирована система стимулов. Муниципалитеты, которые вошли в первую десятку рейтинга, получают гранты в зависимости от занимаемого места",- прокомментировал глава региона.

Напомним, только в 2017 году новые предприятия в разных сферах открылись в Юргинском, Голышмановском, Нижнетавдинском, Исетском, Ишимском, Тюменском районах, Заводоуковском городском округе и Тюмени.