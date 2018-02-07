Начальник отдела главного управления лесами Челябинской области подозревается в получении взяток

В Челябинской области начальник отдела главного управления лесами подозревается в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 22 и 29 июня подозреваемый получил в Челябинске от заинтересованных лиц 5 и 30 тыс. рублей за оказание содействия в оформлении прав на земельные участки.

Чиновник уже дал признательные показания.

"Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в региональном СК.