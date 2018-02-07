Сварщики, которые сожгли "Ноябрьский центр ветеринарии", получили по году ограничения свободы

На Ямале вступил в законную силу приговор сварщикам, устроившим пожар в "Ноябрьском центре ветеринарии", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд каждому из двух ямальцев ограничил свободу на год. При этом иск центра ветеринарии суд удовлетворил частично, взыскав по 300 тыс. руб. с осужденных и 400 тыс. руб. – с "Ямалкоммунэнерго". Адвокаты ямальцев и представитель компании обжаловали решение в апелляционном порядке. Окружной суд оставил приговор в силе. При этом вся сумма ущерба – 3 млн 300 тыс. руб. – взыскана с "Ямалкоммунэнерго". Решение вступило в силу.

Напомним, происшествие случилось около 11.00 16 января 2016 г. в Тарко-Сале. Работники "Ямалкоммунэнерго" меняли трубы водоснабжения в здании городского отдела "Ноябрьского центра ветеринарии". Во время сварочных работ они нарушили технику безопасности. Здание загорелось. В итоге огонь уничтожил все: саму постройку, инвентарь, имущество.

Следователи настаивали на том, что начальник участка не обеспечил безопасную организацию и ведение работ, нарушил правила безопасности при ведении работ, не учел, что здание и трубы утепляли материалами, которые легко горят, а также сам не контролировал опасные работы. Его коллега, газоэлектросварщик, не сделал безопасными работы, а также эксплуатацию оборудования, что и стало причиной пожара.

Отметим, до этого аналогичный случай произошел в Аксарке: сварщики, работавшие около легковоспламеняющихся материалов, спалили четырехквартирный дом. Ущерб – 4 млн руб.