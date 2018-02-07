В Челябинской области будут судить банду похитителей скота, которые действовали в регионе более двух лет

07.02.2018 15:37 Мск | Троицк | Михаил Белокрылов

17:37 Екб





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В Челябинской области будут судить банду похитителей скота, которые действовали в регионе более двух лет