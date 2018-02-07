В Челябинской области будут судить банду похитителей скота, которые действовали в регионе более двух лет

В Троицке будут судить банду из трех человек, которые на протяжении двух лет крали у жителей региона крупный рогатый скот.
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Преступная группа была создана в 2015 году, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
"Обвиняемые совершили 18 хищений крупного рогатого скота, а также других домашних животных у сельских жителей Октябрьского, Троицкого, Увельского, Верхнеуральского, Варненского и Чесменского районов Южного Урала. Своими действиями злоумышленники причинили ущерб на общую сумму около 1,3 млн рублей", - отметили в надзорном ведомстве.
Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.