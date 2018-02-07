В уральском городе ликвидируют коммунальную аварию: без воды остались жилые дома и детский сад

В уральском городе Асбесте ликвидируют коммунальную аварию.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, аварийно-восстановительные бригады "Водоканала" ведут ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм. В ликвидации аварии задействованы четыре единицы техники и 10 человек.

"Под отключение воды попали четыре жилых дома по улицам Ладыженского и Чапаева, а также детский сад №58. Дети отпущены домой", - уточнили в МЧС.

Представителями "Водоканала" организован подвоз питьевой воды к жилым домам. Как добавили в ведомстве, ориентировочное время устранения аварии - 7 февраля в 22 часа по местному времени.