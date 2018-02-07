Челябинский депутат Госдумы предлагает вернуть "летнее время"

Депутат Госдумы Андрей Барышев предлагает вернуть "летнее время". Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата с отменой "летнего времени" в Москве, центральных регионах Европейской части России и на Урале используется время, отстающее от поясного времени на один час. Из-за этого у жителей этих регионов в летне-осенний период ухудшается состояние здоровья.

В документе отмечается, что в Госдуму поступают многочисленные обращения граждан с требованиями "вернуть летнее время".

"Учёные Географического факультета МГУ подсчитали, что с отменой "летнего времени" ежегодно люди теряют около 200 светлых часов. Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а, соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагают передвинуть стрелки часов вперед. Так, московское время будет равным UTC+4 часа.

По мнению парламентария, это позволит "рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан".