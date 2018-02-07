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В министерствах образования, финансов и здравоохранения Дагестана проводятся обыски и выемка документов
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(2018) | Фото: Следственный комитет Российской Федерации

СМИ сообщили о том, что в министерстве образования, министерстве финансов и министерстве здравоохранения Дагестана проводятся обыски и выемка документов.
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"Обыски производятся в трех министерствах Дагестана: Минобре, Минздраве и Минфине. В них участвуют прикомандированные спецслужбы, а также группа прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

При этом он не исключил, что в результате оперативных мероприятий, проводимых в министерствах, возможны задержания. В правоохранительных органах ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.

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В министерствах образования, финансов и здравоохранения Дагестана проводятся обыски и выемка документов
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