Житель Екатеринбурга, который сообщил о "минировании" ТРЦ "Карнавал", приговорён к 2 годам "строгача"

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Камышловского района Дениса Шелковенко. Мужчина признан виновным по статье "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 14 октября 2017 года мужчина, который находился на остановке "Фармацевтический колледж" в Екатеринбурге, позвонил со своего сотового телефона в единую службу спасения на номер 112 и сообщил о заложенной бомбе в ТРЦ "Карнавал".

В ходе проверки сотрудники не нашли взрывные устройства.

"Необходимо отметить, что в апреле 2017 года Камышловский районный суд приговорил Шелковенко за совершение кражи по ч. 2 ст. 158 УК РФ в 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", - пояснили в ведомстве.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

"Что любопытно, находясь под подпиской о невыезде подозреваемый продолжал свою противоправную деятельность. В конце 2017 и начале 2018 года он совершил серию хищений чужого имущества и был вновь задержан полицейскими", - сообщили в УМВД России по Свердловской области.