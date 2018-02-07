Орешкин выступил против создания аналога Госплана

Министр экономического развития Максим Орешкин считает лишним создание дополнительного органа власти наподобие Госплана, отвечающего за стратегическое планирование в стране. Об этом он заявил в ходе "Правительственного часа" в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе обсуждения один из депутатов ГД поинтересовался у министра, как он относится к идее формирования на базе министерства Росплана.

"Считаю, что создание каких-то дополнительных органов власти или организаций, зачастую, будет маскировать проблему, а не решать ее. Мы активно продвигаемся к вопросу стратегического планирования, на площадке Совбеза мы с коллегами работаем по стратегическому прогнозу. А что касается целевого сценария экономического роста - такой документ скоро представим, сейчас он обсуждается в Администрации президента", - прокомментировал Орешкин.