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На Среднем Урале усилят контроль за беспрепятственным проездом автомобилей экстренных служб
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авария, скорая помощь, перекресток Уральская-Советская (2018) | Фото: vk.com/incekb/Анастасия Дерябина

На Среднем Урале будет усилен контроль за соблюдением дорожных правил, связанных с движением автомобилей экстренных служб. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, об этом шла речь на сегодняшнем совещании, которое провел министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев при участии начальника областной автоинспекции Юрия Демина.
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"В рамках повышения доступности и качества медпомощи жителям Среднего Урала необходимо добиться прибытия "скорой помощи" в рамках нормативных сроков – 20 минут и исключить ситуации, когда автомобилям неотложки, движущимся со спецсигналами и имеющими в соответствии с правилами дорожного движения преимущество, создаются помехи в движении", - сказал Кудрявцев, добавив, что движение автомобилей спецслужб по экстренным вызовам должно быть максимально безопасным для других участников дорожного движения.

Министр напомнил, что в Свердловской области есть положительная практика проведения оперативно-профилактических мероприятий "Маяк", направленных на выявление административных правонарушений, связанных с непредставлением водителями преимущества в движении автомобилям экстренных служб.

По словам Юрия Демина, за прошедший год ротой, занимающейся сопровождением спецтранспорта, было проведено 10 контрольных мероприятий, в результате которых было выявлено более 120 нарушителей. Начальник управления ГИБДД по Свердловской области обратил внимание участников заседания, что автомобили экстренных служб имеют право использовать световые и звуковые сигналы при движении только в случае крайней необходимости, обусловленной выполнением служебного задания повышенной срочности. Он рекомендовал руководству станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга перевести служебный транспорт на постоянное использование средств видеофиксации.

демин юрий алексеевич начальник гибдд гувд по свердловской области(2008)|Фото: Накануне.ru

"Если вы нам будете предоставлять видеоматериалы, подтверждающие, что машину "скорой помощи", которая выполняет служебное задание с включенным световым и звуковым сигналом, не пропускают участники дорожного движения, мы по этой информации сможем наказывать конкретных водителей, нарушающих правила дорожного движения. Уверяю вас, если водители будут регулярно наказываться за такие нарушения, очень скоро они перестанут их совершать", - пообещал Демин, подчеркнув, что повысить качество контроля над соблюдением правил дорожного движения в этой части можно только при тесном взаимодействии ведомств.

Кроме того, в ходе совещания было принято решение организовать ряд дополнительных тренировочных занятий на базе областной автоинспекции для водителей автомобилей экстренных служб по правилам дорожного движения с использованием спецсигналов.

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07.02.2018 15:03 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:03 Екб


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На Среднем Урале усилят контроль за беспрепятственным проездом автомобилей экстренных служб
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