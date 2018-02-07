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В Челябинской области лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха получила государственную аккредитацию
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экология, выбросы, колба, co2 (2016) | Фото: zelenovosti.ru

Лаборатория министерства экологии Челябинской области для отбора проб атмосферного воздуха и исследования его на состав загрязняющих веществ получила государственную аккредитацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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Аккредитация подтверждает техническое соответствие лаборатории требованиям для проведения заявленных испытаний и распространяется как на стационарную, так и на передвижные лаборатории.

Первая передвижная лаборатория и комплект оборудования для стационарной лаборатории были приобретены в 2013 году. Специалисты ОГКУ "ЦЭМ" могут определить концентрации 30 загрязняющих веществ в составе атмосферного воздуха в жилой застройке и шести веществ – на источниках, расположенных на предприятиях.

Как отмечает начальник ОГКУ "Центр экологического мониторинга" Константин Лукьянов, лаборатория достаточно мобильна и может выезжать на замеры как по заданному графику, маршруту, так и оперативно по обращениям горожан. "Технические возможности передвижного комплекса позволяют определить концентрации конкретных загрязняющих веществ в конкретном месте. Благодаря такому подходу мы можем создать объективную картину содержания тех или иных веществ в атмосферном воздухе в определенной точке жилой застройки", - отметил он.

Стоит отметить, что в конце прошлого года министерством была приобретена еще одна лаборатория. В настоящий момент она находится на стадии комплектования оборудованием.

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07.02.2018 14:45 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
16:45 Екб


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В Челябинской области лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха получила государственную аккредитацию
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