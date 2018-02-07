СК начал проверку информации о 160 брошенных хаски

Следственные органы в Тверской области начали проверку по информации СМИ об обнаружении 160 ездовых собак, брошенных на произвол судьбы в старом сарае. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУСК России по Тверской области, Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

СМИ сообщили об обнаружении 160 ездовых собак пород хаски, маламут и метис содержатся на частном подворье в деревне Гущино Андреапольского района Тверской области без еды и воды. Собаки в крайне истощенном состоянии и погибают от голода.