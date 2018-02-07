Путин: несмотря на ситуацию, которая развивается в олимпийском цикле, Россия остается лидером мирового спорта

Президент РФ Владимир Путин считает, что страна остается лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию, которая сложилась вокруг российских олимпийцев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, об этом он заявил на совещании по вопросу подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

"Наша общая цель известна – подарить мировому студенческому спорту хороший, незабываемый праздник. Успешный опыт у нас есть, и здесь не нужно лишних слов, несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в сегодняшнем олимпийском цикле. Но без всяких сомнений наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий. Напомню, что помимо футбольного первенства, первенства мира по футболу, которое мы примем в самое ближайшее время, в 2019 году в Сочи пройдет турнир сильнейших мужчин-боксеров, в 2021 году в Сыктывкаре сразятся лучшие мужские команды по хоккею с мячом, а в 2022 году в Казани состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде", - напомнил Владимир Путин.

По его словам, все эти масштабные соревнования должны соответствовать той высокой планке, которая была задана на универсиаде в Казани и Олимпийских играх в Сочи.

"И конечно, они призваны оставить после себя значительное наследие. Говорю как об объектах и инфраструктуре, так и о развитии спорта, укреплении его гуманистических ценностей", - добавил президент.

Напомним, ранее стало известно, что выездная комиссия Международного спортивного суда (CAS) вынесет решение по 32-м российским спортсменам только вечером накануне открытия Олимпиады.