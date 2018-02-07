В России утверждены нарукавные знаки войск Росгвардии

В России утверждены новые нарукавные знаки войск Росгвардии, а также определены их описание и рисунки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Согласно приказу, учреждены нарукавные знаки различия по принадлежности и функциональному предназначению военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии и имеющих специальное звание полиции, Центрального аппарата Росгвардии, оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии РФ, территориальных органов, соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему войсками ведомства, военных образовательных организаций высшего образования и иных организаций (учреждений) войск национальной гвардии РФ.

Подробное их описание обозначено в приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации на более 250 страницах.