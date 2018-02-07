Исследовательский центр при АП оценил 100 дней работы новых губернаторов

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ), который считается экспертной площадкой для Администрации президента (АП), подвели итоги 100 дней работы новых врио губернаторов в регионах. Как передает корреспондент Накануне.RU, эксперты института проанализировали работу врио губернаторов в Ивановской, Орловской, Псковской, Самарской, Омской, Новосибирской, Нижегородской и Самарской областях, а также в республике Дагестан, Приморском и Красноярском краях и Ненецком АО.

В институте отметили, что большинство назначенцев (9 из 11) предпочли "ограничиться минимальными структурными перестановками". Только двое – Глеб Никитин, врио главы Нижегородской области, и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травкин "произвели полное переформатирование структуры управления".

Практически все новые врио глав регионов, как заметили в институте, сразу после появления в субъекте приступили к выстраиванию отношений с городскими властями. При этом в ЭИСИ замечают, что только врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину пришлось столкнуться с реальным конфликтом. В итоге вице-председатель ЗС Олег Сорокин, связанный плотно с местными элитами, ушел в отставку и был арестован по обвинению во взятке. В ЭИСИ подсчитали, что только четверо врио сменили действующего главу города или главу администрации города (Омская область, Красноярский край, Псковская область, Самарская область). Отношения между областными и городскими властями в Приморском крае, республике Дагестан и Нижегородской области эксперты назвали "особым случаем".

Врио главы Приморья Андрей Тарасенко работает с Виталием Веркеенко, главой города, который, по мнению политологов, является компромиссной фигурой. В Дагестане и Нижегородской области уже при новых врио главы муниципалитетов были сняты и арестованы.

При этом отмечается, что почти все врио, так или иначе, уже продемонстрировали решение реальных региональных проблем.

"Например, в Самарской области Дмитрий Азаров частично вернул отнятые Меркушкиным социальные льготы для пенсионеров и ветеранов, в Ивановской области Станислав Воскресенский договорился о запуске скоростного поезда в Москву и способствовал погашению долгов по зарплате работникам завода "Автокран", в Нижегородской области Глеб Никитин договорился о выделении "Россетями" дополнительных инвестиций в развитие электроэнергетики области в размере 3,5 млрд руб.", - говорится в докладе.

Интересны также цифры опросов, которые приводит ЭИСИ в своем докладе. Так, улучшение ситуации в регионе заметили от 10% (Орловская область) до 28% жителей (Самарская область). Наименее известный в регионе врио – Андрей Травников, работающий в Новосибирской области (32% опрошенных заявили о том, что он им известен), более 80% известности у врио главы республики Дагестан и врио главы Ненецкого АО.

Меньше всего верят в способности своего нового врио отстоять интересы региона в Кремле в Орловской области, где работает назначенец из КПРФ Андрей Клочков (35%) и в Псковской области, где работает Михаил Ведерников (32%). Уверены в лоббистском потенциале своих врио в Дагестане (74%) и в Самарской области (68%).

Наиболее высокий уровень информированности граждан о предстоящих выборах президента в Ивановской, Самарской и Псковской области (от 88 до 92%). Минимальные показатели демонстрирует Орловская и Новосибирская область (65%).