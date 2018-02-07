В 2018 году все больницы Югры перейдут на бережливые технологии

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня работает в Советском районе. Она приняла участие в открытии Центра здоровья при Советской районной больнице, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Вместе с членами общественной комиссии по развитию здравоохранения на территории района губернатор осмотрела регистратуру открытого типа, созданную по проекту "Бережливая поликлиника", а также терапевтическое, консультативно-диагностическое и хирургическое отделения. Ожидается, что в этом году на бережливые технологии перейдут все поликлиники округа.

"В Советской районной больнице в прошлом году была запущена после реконструкции детская поликлиника. В этом году после большой реконструкции пациентов принимает взрослая поликлиника. А сегодня начинает работать Центр здоровья. Здесь люди могут пройти обследование и узнать даже не о своих болезнях, а о факторах риска – чем они могут заболеть. И, конечно, узнать, как этого не допустить", - сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Корпус взрослой поликлиники Советской районной больницы принял первых пациентов после полной реконструкции 1 февраля. Работы по реконструкции шли с 2015 г. Центр здоровья – подразделение поликлиники, реализующее мероприятия по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний. Он рассчитан для приема граждан Советского района и города Югорска. Планируемая мощность – более 10 тыс. посещений в год.

По словам главврача больницы Владимира Антонова, для пациента, обратившегося в Центр здоровья, проводят скрининговые исследования, ряд функциональных аппаратных исследований, консультации специалистов. Планируемое время для получения заключения с целью последующего консультирования пациента - 40 минут. Непосредственная работа с пациентом начинается с анкетирования и заполнения исходных данных в доврачебном кабинете. По результатам этого первичного обследования он направляется в специализированные кабинеты.

Губернатор также пообщалась с первыми посетителями Центра здоровья. Они высоко оценили удобность учреждения, а также похвалили сотрудников, работающих в нем.