"Не хватило одного голоса": екатеринбургские депутаты не поддержали отмену сноса телебашни

На заседании постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью обсуждали вопрос о сносе телебашни в центре города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На обсуждение выносился вопрос о принятии проекта обращения на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой учесть мнение экспертов по вопросу демонтажа башни, а также вернуться к широкому общественному обсуждению проблемы.

Как пишет на своей странице в социальной сети депутат Эдуард Мансуров, для того, чтобы отправить документ губернатору, не хватило одного голоса.

Напомним, что УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

Митинг за сохранение недостроенной телебашни в Екатеринбурге пройдет у КРК "Уралец" 10 февраля в 12.00, жители Екатеринбурга также создают петиции против сноса вышки.