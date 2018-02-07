В Магнитогорске главврач детской поликлинике, угрожая бухгалтеру, присвоила несколько сотен тысяч рублей

Главврач восьмой детской поликлиники в Магнитогорске незаконно присвоила себе 242 тыс. рублей.

В 2016 году женщина, работая в должности главврача, также занимала и должность врача УЗИ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Угрожая бухгалтеру увольнением с должности, злоумышленница отдала распоряжение о начислении себе компенсации за досрочное расторжение трудового договора по должности врача УЗИ - в результате она незаконно получила деньги.

Сейчас возбуждено уголовное дело.