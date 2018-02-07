217 классов закрыты в Перми из-за ОРВИ и гриппа

В Перми – массовый карантин из-за ОРВИ и гриппа. Всего в городе отдыхают ученики 217 классов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"В связи с преодолением 20-процентного порога заболеваемости на карантин закрыты 217 классов в 62 школах. Школа №114 из-за превышения порога закрыта полностью. В школе №28 показатель заболеваемости на 7 февраля – 10%, ситуация остается на контроле", - уточнили в мэрии.

Напомним, ранее многие ученики в Instagram требовали от главы региона Максима Решетникова закрыть школы на карантин. С 5 февраля приостановлен учебный процесс в школах и колледжах, организациях дополнительного образования Чернушинского, Еловского, Уинского, Осинского, Октябрьского, Лысьвенского района.