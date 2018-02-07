В Челябинске открылось региональное представительство "Сколково"

В челябинском ИТ-парке состоялось официальное открытие регионального представительства инновационного центра "Сколково", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Как отметил Борис Дубровский, Челябинск стал одним из трех регионов, где открылось представительство "Сколково".

"Это дает всем нашим компаниям возможность подключиться к новаторским решениям, современным технологиям, которыми фонд обладает", - подчеркнул он.

Так, для челябинских инноваторов открыт доступ к сервисам помощь в привлечении инвестиций в проекты, услуги по патентованию объектов интеллектуальной собственности, возможность пользоваться обучающими программами "Сколково", участие в мероприятиях Фонда "Сколково".

Также Борис Дубровский провел круглый стол с представителями крупных промышленных предприятий региона. Участникам совещания были представлены планы по реализации программы "Цифровая экономика", инновационные решения ПАО "Ростелеком" для бизнеса, опыт Южно-Уральского государственного университета по внедрению цифровых технологий, проект инновационного развития ПАО "ММК".