В аэропорту Рощино из-за сильного тумана произошла задержка рейсов

В Тюменском аэропорту Рощино сегодня произошли массовые задержки рейсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

"Было задержано пять рейсов. Все рейсы задержаны в связи с погодными условиями - туманом. Задержки незначительные: час, полчаса. Туман уже рассеялся", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным онлайн табло, на полчаса задерживается вылет в Москву, также произошли небольшие задержки самолетов, которые должны прилететь в Тюмень из Краснодара, Белоярского, Нягани и Пхукета.