В Екатеринбурге водителя арестовали на 5 суток за тонировку

Сегодня в суде было принято решение арестовать на 5 суток водителя, который отказался снимать тонировку со стекол своего автомобиля, сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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Ежегодно сотрудники дорожно-патрульной службы Свердловской области ведут работу по выявлению автомобилей с тонировкой.

Один из нарушителей ранее уже привлекался к административной ответственности по той же причине – на стеклах имеется тонировка. Автоинспекторы выдавали ему требование о снятии тонировки, но 24-летний молодой человек его проигнорировал и продолжил нарушать правила. В ноябре 2017 года его обязали заплатить штраф, а сегодня арестовали на 5 суток.

Если в следующий раз он не выполнит указания автоинспекторов, то у сотрудников ГИБДД уже есть все основания для того, чтобы привлечь его к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В этом случае водителю грозит уже штраф в размере от 500-1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Сегодня за два часа автоинспекторами было остановлено около 20 автомобилей, водители которых нарушают требования ПДД: на стеклах имеется тонировка. Все водители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей. Часть водителей сняла пленку на месте, а остальным водителям вручены требования об устранении недостатков.

В прошлом году в Свердловской области составлено свыше 80 тысяч административных материалов.