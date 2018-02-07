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"Если мы проведем честные выборы, победителем буду я!" Жириновский в Екатеринбурге для агитации выбрал студентов
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Владимир Жириновский, УрФУ, Ленин (2018) | Фото: Накануне.RU

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский сегодня находится в Екатеринбурге, где проводит встречу с молодежью - студентами Уральского федерального университета. В столице Среднего Урала Жириновский, по его словам, находится уже в 15-й раз, а цель его приезда одна - подготовка к важнейшему мероприятию в стране, выборам 18 марта.

Как передает корреспондент Накануне.RU, открывая встречу, Жириновский заявил, что закон и деньги - вот два главных механизма, которые на сегодняшний день плохо действуют в России.

"Деньги, помимо прочего, это еще и коррупция", - говорил выступающий, прогуливаясь вдоль сцены, держа указку в руке и периодически поднимая из зала того или иного студента с просьбой ответить на вопросы из курса истории и обществознания.

Владимир Жириновский, УрФУ, Ленин(2018)|Фото: Накануне.RU

"Исполнительная власть, суд, правоохранительные органы - повсеместно мы наблюдаем этот порок. А все потому, что неправильно проводится национальная политика в государстве, еще с начала прошлого века, когда начал твориться произвол, приведший к обнищанию людей", - заявил лидер ЛДПР.

Тогда же, по его словам, страна столкнулась с тем, что люди были отчуждены от собственности и никак не могли научиться ей управлять. А собственность, по словам Жириновского, "дисциплинирует": все началось с того, что большевики "все, что нужно, зачистили", и мы теперь стали "страной самого перепуганного народа".

Говоря о коррупции как о главном пороке государственного устройства, Жириновский заявил, что лучшей государственной формой управления является административное деление, а национальная составляющая - "одна из ошибок, которые совершили еще 100 лет назад, во время революции 1917 года". По его словам, в национальных республиках, как правило, все зависит от кланов, держится на взятках, своими "кадрами" тамошние управленцы порядок никогда не наведут, так как там правят родственные связи.

"Это как у вас в университете: если бы круглые идиоты были, а им ставили пятерки", - произнес Жириновский.

Соответственно, по словам лидера ЛДПР, не строятся дороги, разрушается социальная сфера, а власть стесняется об этом говорить, поэтому без реформы государственного управления страны экономику не сдвинуть: "денег много, но они расходятся по карманам".

Кроме того, Владимир Жириновский большое внимание уделил теме "русскости", заявив со сцены, что "русофобию породили мы сами", и революция (Октябрьская) поставила у власти малообразованных людей, но "Сталин и их вырезал, да так, что до сих пор кадров не хватает". В то же время, по его словам, главное в деле государственного управления - "это мозги".

В ходе своего выступления кандидат дал характеристики своим оппонентам на выборах президента. Так, Ксению Собчак он назвал "специалистом по теневой социальной жизни", Григорий Явлинский у него - "выскочка из шкафа с нафталином", Павел Грудинин - "некомпетентный политик", у Бориса Титова - "заводик из шампанских вин", Максим Сурайкин - "защитник памятников Ленину".

Владимир Жириновский, УрФУ, Ленин(2018)|Фото: Накануне.RU

"Я один иду от реальной парламентской партии, остальные нежизнеспособны. И говорю открыто - буду защищать русских. Остальные кандидаты этого сделать не в состоянии. Русские должны быть привязаны к своей земле", - сказал Жириновский.

А квинтэссенцией всего выступления стало его заявление: "Если мы проведем честные выборы, победителем буду я!"

При этом фамилия кандидата Путина в речи Жириновского не прозвучала ни разу.

В дальнейшей программе визита в Екатеринбург лидера ЛДПР - посещение "Ельцин-центра", а завершится сегодняшний день у Жириновского мастер-классом по приготовлению уральских пельменей. Завтра в его рабочем графике - Самара и Нижний Новгород, где также запланированы встречи со студентами. В пятницу утром он улетит в Волгоград и в тот же день посетит Ростов-на-Дону.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Жириновский уже зарегистрирован кандидатом на выборы, запланированных на 18 марта 2018 года. Это его шестая президентская кампания.



Развитие сюжета: Ранее 07.02.2018 16:35 Мск
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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.01.2018 13:06 Мск
Владимир Жириновский посетит Екатеринбург








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"Если мы проведем честные выборы, победителем буду я!" Жириновский в Екатеринбурге для агитации выбрал студентов
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