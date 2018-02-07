На Среднем Урале задержали банду из 13 человек, которая грабила детдомовцев

Сотрудники СУ СК РФ по Свердловской области завершили производство следственных действий по уголовному делу в отношении 13 граждан, четверо из которых являлись участниками банды. Мужчины обвиняются по следующим статьям: "бандитизм", "вымогательство", "разбой", "незаконный оборот оружия и боеприпасов","похищение важного личного документа", "угроза убийством", "нарушение неприкосновенности жилища" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области, в период с 2015 по 2016 год сообщники совершили указанные преступления на территории городов Нижний Тагил и Верхняя Салда. От действия банды пострадало порядка 14 человек. Преступники с применением насилия похищали деньги. Общая сумма похищенного около 1,5 млн руб.

Сейчас следственные действия завершены. Обвиняемые и их защитники приступили к изучение более 40 томов материалов уголовного дела.

"Необходимо отметить, что по итогам расследования указанного уголовного дела в отдельное производство выделены несколько уголовных дел в отношении ряда иных пока что неустановленных соучастников указанных обвиняемых. Оперативные мероприятия по их установлению и задержанию продолжаются", - пояснили в ведомстве.

"Выявили и задержали группу подозреваемых сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР 4 августа 2016 года. Первоначально в ходе спецоперации сыщики задержали семь человек. Последнее задержание состоялось весной 2017 года. Органы внутренних дел изъяли у фигурантов дела самодельное огнестрельное оружие, незаконно отобранные у граждан транспортные средства. Жертвами злоумышленников были, в том числе, совершеннолетние детдомовцы (выпускники детских домов). Основная часть находящихся в настоящее время под стражей подозреваемых является уроженцами одной из бывших союзных республик", - прокомментировал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.