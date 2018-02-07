В Липецкой области 9-летний мальчик пропал, возвращаясь из школы домой

В Липецкой области девятилетний мальчик пропал без вести, возвращаясь из школы домой, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел в селе Чернава Измалковского района области.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным следствия, ребенок пропал накануне вечером. "До настоящего момента его местонахождение неизвестно. В правоохранительные органы обратилась мать мальчика после самостоятельного, но безуспешного его поиска", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают следователи. Они опросили родственников пропавшего мальчика, преподавателей и учеников школы. Водолазы обследуют дно реки Быстрая сосна в селе Чернава.