В Китае пассажирский беспилотник совершил первый успешный полёт

В южнокитайском городе Гуанчжоу успешно завершились испытания пассажирского беспилотника. Компания "Ехан" представила свой квадрокоптер Ehang 184. К настоящему времени уже около сорока человек совершили полёт на новой машине.

С 2013 г. над созданием беспилотника работали 150 инженеров, было проведено более тысячи лётных испытаний, Ehang 184 удалось достичь потолка в 300 м, поднять груз в 230 кг, максимальная дальность полёта составила 15 км, скорость 130 км/ч. Сообщается, что Ehang 184 может летать даже в сложных метеоусловиях. Кроме того, предусмотрена возможность управления аппаратом в ручном режиме.

В настоящее время ведётся работа над созданием двухместного летательного аппарата, грузоподъёмностью 280 кг.