В Челябинске будут судить членов банды, которые похитили человека и избили его до смерти

В Челябинске будут судить двух мужчин, который похитили и забили до смерти человека.

В феврале прошлого года с двумя другими сообщниками, которые сейчас находятся в розыске, мужчины около одного из домов по Краснопольскому проспекту напали на потерпевшего и стали требовать у него деньги - не менее 400 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина сопротивлялся, было решено дать ему разряд электрошокера. После этого один из злоумышленников ударил потерпевшего палкой по голове, отчего последний потерял сознание. После этого нападавшие обыскали одежду потерпевшего, похитили 2 мобильных телефона и около 5 тыс. рублей.

Затем бандиты перевезли мужчину в гараж, но при транспортировке и в самом гараже злоумышленники несколько раз допустили то, что их жертва ударялась об окружающие предметы головой - из-за этого мужчина так и не пришел в сознание. Поняв, что денег похитители получить не смогут от обездвиженного мужчины, они решили выбросить тело в безлюдное место. Во время движения в салоне автомобиля мужчина скончался от полученной травмы головы - тело соучастники выбросили в лесу.

"Матерью погибшего заявлены исковые требования о возмещении 1 млн рублей в счет причиненного морального вреда и возмещении расходов на похороны. В ходе следствия наложен арест на жилой дом, принадлежащий одному из обвиняемых", - добавили в надзорном ведомстве.